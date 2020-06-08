В МЧС прогнозируют возможность возникновения дождевых паводков в Тверской области

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. МЧС РФ прогнозирует возможность возникновения на территории Тверской области дождевых паводков. Об этом в понедельник на совещании с губернатором региона сообщил глава ведомства Евгений Зиничев.

Находясь с рабочей поездкой в регионе, глава МЧС РФ совершил облет, в ходе которого оценил паводковую и лесопожарную обстановку. "Весеннее половодье на территории области завершилось без осложнений, но сохраняется угроза дальнейших дождевых паводков, как в Московской области. В целях недопущения подобных ситуаций необходимо своевременно начать расчистку русел рек и дренажных каналов", - сказал Зиничев.

На территории Московской области подтопления были вызваны проливными дождями, которые начались 30 мая. В минувшую субботу было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. На протяжении следующих дней ситуация постоянно менялась. Всего откачано 45 556 кубометров воды.

Министр также оценил обстановку с природными пожарами как благоприятную. Ранее сообщалось, что на вышках сотовой связи в Тверской области для мониторинга пожароопасной обстановки в лесках и на торфяниках установлено 50 камер. С 27 марта в регионе введен особый пожароопасный режим, который продлен до 1 июля.