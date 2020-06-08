Карантин снят на предприятии "Газпрома" в Кировской области, где был очаг коронавируса

КИРОВ, 8 июня. /ТАСС/. Карантинные мероприятия завершены на предприятии "Газпрома" в Малмыжском районе Кировской области, где был выявлен очаг коронавирусной инфекции, сообщила в воскресенье ТАСС заместитель главного государственного санитарного врача по Кировской области Лидия Князева.

В мае пресс-служба областного правительства сообщила о введении карантина на предприятии и заражении более 30 человек, позднее число зараженных увеличилось до 91.

"Там все отработано, [карантинные мероприятия] сняты сегодня", - сказала Князева.

По ее словам, завершены также карантинные мероприятия на предприятии "Авитек" в Кирове, где были зафиксированы случаи заражения. Князева отметила, что новых очагов коронавирусной инфекции в регионе не выявлено, в области остаются три ранее обнаруженных очага, в одном из коммерческих банков, в стационаре больницы скорой помощи и в группе детского сада.

По данным управления Роспотребнадзора, прирост заболеваемости за прошедшую неделю немного снизился по сравнению с предыдущей, в районах прирост в основном связан с прибытием вахтовиков. За сутки выявлено 40 новых случаев заражения, общее число за весь период наблюдения достигло 2 316 случаев, 20 пациентов скончались, 1 218 человек выписаны с выздоровлением. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции и режим повышенной готовности, дополнительно на минувшей неделе введены 514 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.