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В МВД сообщили о двукратном росте числа получивших российское гражданство

С января по май 2020 года российское гражданство получили почти 256 тыс. человек, за аналогичный период 2019 года эта цифра составила более 108 тыс.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Количество иностранцев, получивших российское гражданство, увеличилось с начала года более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, составляет 255 986 человек (за январь - май 2020 года)", - говорится в документе. Также там отмечено, что за аналогичный период прошлого года эта цифра составила более 108 тыс.

Коме того, в МВД отметили, что также с начала года выросло количество оформленных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства.

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