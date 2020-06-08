{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Отмена ограничений в Москве и выезды за рубеж. Главное о коронавирусе за 8 июня

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 476 658 случаев заражения, из них новых — 8985. За сутки умерли 112 человек (это самый низкий показатель с 25 мая), за весь период — 5971.
  • Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы, лечения и ухода за родственниками. Для этого нужно будет предъявлять документы, подтверждающие цель поездки. 
  • В Минтрансе заявили, что говорить о сроках возобновления международных полетов еще рано.
  • Президент России Владимир Путин подписал новый закон о мерах поддержки экономики при пандемии, подробнее читайте здесь.
  • У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердили коронавирус.

Москва

  • Всего зафиксировано 197 018 случаев заражения, из них новых — 2001.  
  • Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменяются с 9 июня. Город возвращается к обычной жизни. Подробнее о графике снятия ограничений читайте здесь
  • Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать "режим самосохранения" и после снятия ограничений (ранее он уточнял, что под этим подразумеваются маски и соблюдение дистанции).

Мир

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 16 июня
В агентстве отметили, что с 20 марта на родину удалось вернуть более 193 тыс. соотечественников
Читать полностью