Отмена ограничений в Москве и выезды за рубеж. Главное о коронавирусе за 8 июня

Россия
- Всего зафиксировано 476 658 случаев заражения, из них новых — 8985. За сутки умерли 112 человек (это самый низкий показатель с 25 мая), за весь период — 5971.
- Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы, лечения и ухода за родственниками. Для этого нужно будет предъявлять документы, подтверждающие цель поездки.
- В Минтрансе заявили, что говорить о сроках возобновления международных полетов еще рано.
- Президент России Владимир Путин подписал новый закон о мерах поддержки экономики при пандемии, подробнее читайте здесь.
- У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердили коронавирус.
Москва
- Всего зафиксировано 197 018 случаев заражения, из них новых — 2001.
- Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменяются с 9 июня. Город возвращается к обычной жизни. Подробнее о графике снятия ограничений читайте здесь.
- Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать "режим самосохранения" и после снятия ограничений (ранее он уточнял, что под этим подразумеваются маски и соблюдение дистанции).
Мир
- Всего зафиксировано более 7 млн случаев заражения, умерли более 402 тыс. человек.
- Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, но в целом в мире — ухудшается, заявила ВОЗ.
- В Бельгии открылись кафе и рестораны.
- В Саудовской Аравии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки — 3369.
- В Великобритании вводится двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну.