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Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом

Обязанность по блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи, так и на агрегаторы приложений

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке с 1 октября 2020 года интернет-приложений, нарушающих авторские права. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. Обязанность по его блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи (в случае отказа первых), так и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Закон определяет, что Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Ресурс в свою очередь в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен также в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия ресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Как отмечала ранее первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, в процессе применения закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", регламентирующем порядок ограничения доступа к распространяемой с нарушением авторских прав информации, была выявлена неточность определения понятия "информационный ресурс". В связи с этим дополнительно вводятся понятия "программное приложение" и "владелец программного приложения", а также прописывается комплекс мер по защите и ограничению доступа.

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