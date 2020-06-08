Глава Минкомсвязи назвал ошибочным мнение о рисках утечек данных из единого регистра

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Концентрация персональных данных населения РФ в едином федеральном регистре не создаст дополнительных рисков утечки информации, сведения регистра уже существуют в ряде действующих информационных систем. Об этом заявил в понедельник глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Люди боятся, что любая концентрация их персональных данных в одном месте создаст дополнительные риски утечки этих данных, - сказал он. - Они ошибаются".

Шадаев напомнил о существовании в РФ ряда информационных систем, в которых хранятся данные граждан, в том числе и персональные. "Если мы берем по составу те сведения, которые находятся в регистре населения, это все есть в разных информационных системах, ничего нового не возникает", - отметил он.

По словам министра, объединение данных производится с целью предоставления "лучшего сервиса гражданам". "В вашем профиле содержатся ваши паспортные данные, это сделано для того, чтобы упростить подачу любых заявлений. Ваши паспортные данные введены один раз, проверены МВД и дальше они автоматически подставляются в любое заявление", - пояснил он.

Комментируя мнение о том, что данные регистра могут быть скопированы с целью продажи в будущем на черном рынке, он отметил, что такие риски возникают при любых процессах цифровизации. "Конечно, когда вы двигаетесь эффективно по пути цифровизации, у вас возникают цифровые массивы, и в этом смысле простота копирования этих цифровых массивов на порядок улучшается. Понятно, что это риски, которые возникают у нас при любых процессах цифровизации, - сказал он. - Это реальный риск, да, но в этом смысле с этими рисками надо работать".

Шадаев добавил, что работа в этом направлении должна быть системной и последовательной. Он напомнил, что в рамках поправок к конституции предлагается положение о кибербезопасности личности, общества и государства. "Государство должно обеспечить безопасность гражданина, общества, личности при работе с информационными технологиями и гарантировать защиту цифровых персональных данных", - заключил глава Минкомсвязи.

Закон о создании единого регистра

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.