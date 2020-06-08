В день юбилея Карелии Путин отметил успешное развитие региона

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карелии с вековым юбилеем образования республики.

"Сегодня торжественный день: республика отмечает 100-летие со дня образования", - сказал глава государства на встрече с руководителем Карелии Артуром Парфенчиковым, которая проходит в режиме видеоконференции. Путин напомнил, что 8 июня 1920 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета состоялось решение об образовании Карельской трудовой коммуны, в дальнейшем - Республики Карелия.

По оценке президента, "за эти годы были разные преобразования, в любом случае республика развивалась и развивается, развивается в целом успешно, хотя не без проблем и вопросов".