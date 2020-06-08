В Бельгии открылись кафе и рестораны

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Бельгия с понедельника приступила к третьей фазе отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией коронавируса. С этого момента, в частности, открыты кафе, бары и рестораны, передает корреспондент ТАСС.

"Невероятное забытое ощущение - пить утренний кофе за столиком террасы. Даже не верится! Жизнь снова прекрасна!", - сказал корреспонденту ТАСС посетитель столичной кофейни Пьер.

Многие кафе, бары и рестораны воспользовались ситуацией и отремонтировали помещения. "Давно хотели сделать ремонт в помещении. Воспользовались карантином и вуаля! Надеемся, что посетителям понравится наш сюрприз", - говорит корреспонденту ТАСС хозяин кондитерской кофейни.

Помимо открытия баров, ресторанов и кафе с понедельника "можно контактировать с 10 людьми, не считая членов семьи", - рассказала журналистам премьер-министр Бельгии Софи Вильмес. Во время второй фазы действовало "правило четырех человек".

При этом, по словам премьера, кинотеатры, театры, спортивные залы откроются не раньше 1 июля. А массовые мероприятия, фестивали и концерты разрешат не ранее 31 августа - на четвертой фазе отмены карантина, которая пока еще не разработана. Премьер-министр также рассказала, что Бельгия откроет свои границы для стран Евросоюза с 15 июня. Что касается внешних границ, то никаких решений пока не принято.

Процесс отмены карантина, который начался в Бельгии 4 мая, разделен на четыре фазы и займет по меньшей мере четыре месяца. Так, с 4 мая были лишь слегка ослаблены ограничения на перемещения граждан, в частности разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое. С 11 мая были открыты все непродовольственные магазины. С этого момента разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга. Ношение масок, в том числе самодельных, является обязательным начиная с 4 мая в общественных местах, где невозможно поддержание социальной дистанции в 1,5 метра, в частности в общественном транспорте, для всех лиц старше 12 лет. В Бельгии на сегодняшний день общее число умерших составляет 9 606, заразившихся - 59 348. Население страны - 11,5 млн человек.