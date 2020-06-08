На Красной Поляне в Сочи открылись пешеходные экотропы и стартовало бронирование отелей

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Горные туристические экотропы, байк-парк, скейт-парк, набережные и летние кафе открылись на горных курортах Красной Поляны в Сочи. Заработали канатные дороги, стартовало бронирование отелей, сообщили в понедельник пресс-службы курортов.

Новые послабления режима карантина начали действовать в Краснодарском крае с субботы - в регионе открываются летние кафе и рестораны на открытом воздухе, парки, скверы, набережные и пляжи. Заведения, в которых не предусмотрены открытые веранды и террасы, продолжат работать в формате обслуживания населения навынос и доставку заказов. Режим карантина продлится до 21 июня.

"Уже сегодня, 8 июня, на курорте можно отправиться на прогулки в горы. Начали работать канатные дороги ("Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс") до Роза Пик (2 320 м), открываются набережная, пункт проката, центр "Активный отдых" в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки. Будут действовать и некоторые пешие маршруты в горах. На первом этапе планируется работа летних террас кафе и ресторанов в Роза Долине", - сообщили журналистам в пресс-службе курорта "Роза Хутор". Кроме того, курорт с понедельника запустил бронирование отелей. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений органов власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей.

На официальном сайте соседнего курорта в горах Сочи НАО "Красная поляна" сообщается, что с понедельника там также приступили к первому этапу открытия туристической инфраструктуры. "Курорт Красная Поляна открыл с 8 июня байк-парк, скейт-парк, пешеходные экотропы и спортивные площадки … Помимо экомаршрутов, для гостей курорта Красная поляна открыты три парка: парк "Времена года", скейт-парк и байк-парк", - говорится в сообщении.

В новом летнем сезоне крупнейший байк-парк России для катания на горных велосипедах увеличил общую протяженность трасс до 15 км и обновил некоторые спуски. Кроме того, на Красной Поляне открылась волейбольная площадка, воркаут-площадка и территория уличных тренажеров. Для обеспечения безопасности отдыхающих на курортах организовано соблюдение социальной дистанции, в местах общественного пользования и при посадке на канатную дорогу гостям необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горных курорта: "Роза Хутор", НАО "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности общей, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.