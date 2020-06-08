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Московские суды общей юрисдикции вернутся к обычному режиму работы с 9 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московские суды общей юрисдикции вернутся к обычному режиму работы, который и был до введения ограничений из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В связи с указом мэра Москвы от 8 июня № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", с 9 июня 2020 года отменяются ранее действовавшие ограничения в режиме работы Московского городского суда, районных судов, мировых судей Москвы",- сказала она.

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