В Карелии локализовали очаг коронавируса на стройке ГЭС

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Выявленный на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Кемском районе Карелии очаг коронавируса удалось локализовать. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину в эфире канала "Россия-24" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По информации Минздрава региона, 170 человек находятся в обсерваторах, смена вахтовиков была полностью эвакуирована с объекта.

"Можно сделать вывод, что очаг в целом локализован. Мы вместе с МЧС проводим дезинфекцию объекта, и в ближайшее время будет организована новая вахта, но уже с усиленными мерами контроля за санитарной ситуацией", - сказал Парфенчиков.

По последним данным, на строительстве ГЭС выявили 71 случай заражения коронавирусом, 94 человека госпитализированы. По словам Парфенчикова, в больницы региона положили не только людей с положительными тестами на новую инфекцию, но и тех, у кого проявлялись любые признаки респираторных заболеваний. Всем госпитализированным также сделали компьютерную томографию.

Проект строительства малых гидроэлектростанций "Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2" в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 млрд рублей. Первоначально планировалось, что ГЭС будут запущены в феврале 2020 года, однако ранее подрядчик прогнозировал, что сдача объекта произойдет не ранее сентября, что связано с пандемией коронавируса.