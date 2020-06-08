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Пандемия коронавируса нового типа

Медицинское агентство ЕС оценивает "Ремдесивир" для лечения заразившихся коронавирусом

Оценка преимуществ и рисков проводится в сокращенные сроки, поэтому заключение может быть вынесено в течение нескольких недель

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Европейское медицинское агентство (ЕМА) оценивает американский противовирусный препарат "Ремдесивир" для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (СOVID-19). Об этом говорится в заявлении агентства, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"В настоящее время EMA получила заявку на условное разрешение противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19 и официально приступила к его оценке. Оценка преимуществ и рисков проводится в сокращенные сроки, и заключение может быть вынесено в течение нескольких недель в зависимости от достоверности представленных данных и от того, требуется ли дополнительная информация", - отмечается в нем.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Великобритании одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола фармкомпанией Gilead Sciences, однако средство показало положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.

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Пандемия коронавируса нового типа
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