Семья Джорджа Флойда призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела погибшего

ТАСС, 8 июня. Семья убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и их адвокат Бенджамин Крамп обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой вмешаться в рассмотрение дела о смерти Флойда и дать рекомендации относительно реформы работы правоохранительных органов США. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление адвоката семьи.

"Когда группа людей, живущих в каком-либо государстве, систематически на протяжении десятилетий лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь, эта группа должна обратиться к международному сообществу за поддержкой и попросить ООН вмешаться", - заявил адвокат, представляющий интересы семьи Флойда.

Комментируя письмо от 3 июня, направленное семьей Флойда и их адвокатом в Рабочую группу по проблеме лиц африканского происхождения ООН, Крамп также заявил, что среди прочих реформ важно обеспечить проведение независимых судебных разбирательств и вскрытия для установления точных обстоятельств смерти в каждом случае убийства гражданина полицейскими.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.