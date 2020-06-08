Путин в беседе с главой Карелии призвал поддержать социально ориентированные НКО

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Усилия социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по нормализации ситуации, связанной с последствиями эпидемии, нужно поддержать. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в понедельник в режиме видеоконференции с главой Республика Карелия Артуром Парфенчиковым.

"Не забывайте про социально ориентированные НКО", - сказал Путин, напомнив, что сегодня в РФ отмечается День социального работника. По словам президента, представители таких НКО оказывают большую помощь.

"Им тоже нужно подставить плечо и поддержать их усилия по нормализации ситуации", - сказал глава государства.