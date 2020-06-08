СМИ: звезду Трампа на Алее славы Голливуда закрасили черной краской

По информации издания, неизвестные на прошедших выходных полностью выкрасили звезду в черный и поместили на ней пакет с экскрементами. Как предположили авторы материала, акт, вероятно, является "посланием" на фоне акций протеста, охвативших всю страну в связи с гибелью при задержании стражами порядка афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, опубликованном ТMZ, можно заметить нанесенную синей краской возле звезды надпись "BLM" (Black Lives Matter - "Жизни темнокожих имеют значение" - прим. ТАСС).

Вандалы неоднократно наносили ущерб памятному знаку из-за недовольства действиями главы государства на своем посту. В октябре 2016 года это сделал некий Джеймс Отис, который разбил звезду кувалдой. Ее после этого отремонтировали, однако в июле этого года примеру Отиса последовал Остин Клэй, орудовавший киркой. Ему были предъявлены обвинения в вандализме. В декабре 2018 года звезду Трампа на Аллее славы Голливуда в очередной раз осквернили, измазав изображениями свастики и красной краской, имитирующей кровь.