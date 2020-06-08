В Пермском крае 55 пострадавших от паводка семей получили компенсации

ПЕРМЬ, 8 июня. /ТАСС/. Компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей получили 55 семей Гайнского округа Пермского края, чьи дома и приусадебные участки подтопило во время весеннего паводка. Всего такие выплаты положены 80 семьям, проживающим на этой территории, об этом в понедельник на совещании с главами пострадавших районов сообщил министр социального развития региона Павел Фокин.

С 9 мая в Пермском крае наблюдалась неблагоприятная гидрологическая обстановка. В зону подтопления попали населенные пункты, участки дорог в 12 муниципальных районах и округах. Больше всего последствия паводка затронули поселки Усть-Черная и Серебрянка в Гайнском округе и поселок Тюлькино в Соликамском городском округе.

"Мы подготовили все необходимые документы, выплатили материальную помощь 84 семьям - на средства первой необходимости, личной гигиены, питание, личные вещи, то что сделали сразу. Из резервного фонда выделены деньги на оказание материальной помощи на восстановление имущества по 50 тыс. и по 100 тыс. рублей. 80 семей получат соответствующую помощь, 55 семей уже получили соответствующие выплаты по 50 и 100 тыс. рублей, в ближайшие дни еще 25 семьям доведем [деньги]", - сказал он.

Фокин отметил, что из-за отсутствия у граждан регистрации по месту жительства возникли трудности с оформлением документов на выплаты. По его словам, в Гайнском округе в общей сложности в зону паводка попали 210 придомовых территорий, 83 дома в различных населенных пунктах с населением почти 850 человек. В Соликамском городском округе, где подтопило 79 участков и 30 домов в поселке Тюлькино, 59 семей уже получили материальную помощь на первоочередные нужды, в ближайшие недели им также выплатят деньги на восстановление имущества. "Распоряжение из резервного фонда мы подпишем в среду, и до 17 числа [июня] произведем все соответствующие выплаты по 50 и 100 тыс. рублей. Нам муниципалитеты совместно с соцзащитой сформируют списки кому что надо в первую очередь - где-то кровать, где-то стол, тумбочку, газовое оборудование. Мы, когда реестр составим, посмотрим, чем можем еще помочь", - добавил министр.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на совещании сообщил, что пик паводка в регионе пройден. В зону подтопления попали 12 муниципалитетов, где проживает более 1 тыс. человек, всего пострадало 117 домов и 800 придомовых территорий. "Паводок был рекордный. Сейчас стоит вопрос по восстановлению дорог, домов и дворов и, самое важное, вопрос о необходимой поддержке населения. Профильные министерства совместно с главами территорий должны в сжатые сроки отработать все эти вопросы, чтобы жители получили всю необходимую помощь", - заявил Махонин.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов доложил, что гидрологическая обстановка стабилизировалась, но режим повышенной готовности продолжает действовать в Гайнском, Нытвенском, Соликамском округах. "Сегодня приток воды в сторону Камской ГЭС составляет 3,2 куб/сек, а был в пик половодья 13,1 куб/сек. По данным Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, гидрологическая обстановка на Камском и Воткинском водохранилищах стабильная, заполняемость Камского водохранилища - 98,9%, Воткинского - 98,3%. Сброс воды - 3600 м/сек", - отметил Батмазов, добавив, что подтопленными остаются 11 дачных участков в Перми.