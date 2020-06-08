Под Владимиром окна для чиновников незаконно устанавливали за счет родителей дошкольников

ВЛАДИМИР, 8 июня. /ТАСС/. Окна и дорогостоящая компьютерная техника незаконно закупались для нужд учреждений, управляющих образованием в Гусь-Хрустальном Владимирской области, на средства родителей дошкольников. Общая сумма заключенных договоров превысила 1 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Владимирской области.

"Установлено, что в 2019 году в здании, где в настоящее время расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования", установлены 23 окна ПВХ общей стоимостью более 600 тыс. рублей. Они приобретены дошкольными образовательными учреждениями за счет личных денежных средств родителей", - говорится в сообщении.

При этом, согласно документам, окна предполагалось поставить в 11 детских садов, но их установили в здании управления образования. Подобным образом муниципалитет закупил дорогую компьютерную технику на сумму около 400 тыс. рублей. Общий ущерб составил более 1 млн рублей. Проводится процессуальная проверка.

Материалы направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций").