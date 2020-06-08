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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В США демократы представили законопроект о реформе полиции страны

Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы и запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий им вламываться в дом без предупреждения

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране.

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Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

Перед внесение законопроекта около 20 демократов из обеих палат Конгресса США, встав на колени, почтили память афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого привела к массовым протестам в стране. Демократы начали работу с минуты молчания, которая продлилась восемь минут и 46 секунд. Законодатели объяснили это тем, что примерно столько же по времени белый сотрудник полиции при задержании Флойда давил ему на шею коленом.

Каждый законодатель встал на колено в память об афроамериканце. Среди присутствующих были спикер и лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) и Стени Хойер (от штата Мэриленд), а также лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (штат Нью-Йорк). Пелоси зачитала имена тех, чья смерть в последние годы была вызвана действиями американских полицейских.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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