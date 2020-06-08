В КЧР прокуратура выявила значительное число нарушений прав медработников

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура выявила значительное количество нарушений прав медицинских работников, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Выездная проверка проводилась по поручению генерального прокурора Игоря Краснова его заместителем Андреем Кикотем в течение недели. "В ходе проверок работники аппарата республиканской прокуратуры, прокуратур городов и районов опросили более 9,5 тыс. медицинских работников. Выявлено значительное количество нарушений, в числе которых непредоставление стимулирующих выплат, их неверный расчет, неправомерное удержание налога", - сообщили в Генпрокуратуре.

Для устранения нарушений закона прокурорами внесено более 20 представлений, в том числе в правительство республики, региональные управления Роспотребнадзора и Росздравнадзора, инспекцию труда. "После вмешательства прокуроров уже начислены причитающиеся работникам медучреждений выплаты, а также возвращены удержанные в качестве налога денежные средства. В результате 158 работников получили положенные им выплаты", - отметили в Генпрокуратуре.

Принятые прокуратурой меры послужили основанием для корректировки работы региональных органов власти.

Кикоть совместно с главой республики Рашидом Темрезовым встретились с представителями 34 лечебных учреждений, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией. По их обращениям незамедлительно организованы проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.