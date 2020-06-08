Путин в течение часа обсуждал с Парфенчиковым положение дел в Карелии

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал главе Карелии Артуру Парфенчикову проблемы, которые необходимо решить в регионе. При этом глава государства в целом положительно оценил динамику развития республики.

На встрече в режиме видеоконференции с Парфенчиковым Путин в первую очередь указал на необходимость "повнимательнее посмотреть" на объем сельскохозяйственного производства. Он заметил, что тенденция к росту сельхозпроизводства наметилась, "надо ее не только сохранить, но и поддержать". Среди наиболее острых проблем президент перечислил сокращение численности постоянного населения, проблемы моногородов и уровень газификации. Говоря о сокращении численности населения, глава государства отметил, что оно связано с "доходами населения, уровнем безработицы, который выше, чем в среднем по стране, большая доля аварийного жилья". "Понятно, что своими силами республика не справится, но обращаю на это ваше внимание", - сказал Путин Парфенчикову. Он также поручил руководителю региона вместе с правительством РФ на постоянной основе работать над решением проблем моногородов.

"Еще один вопрос, который вы тоже не можете решить исключительно собственными средствами и силами, - уровень газификации, который нужно поднимать", - констатировал президент. Он рекомендовал главе региона "работать с Министерством энергетики, с "Газпромом", синхронизировать с ними планы с тем, чтобы не было так: "Газпром" привел трубу, а до конечного потребителя последняя миля не обеспечена". "Надо этим заняться, заняться основательно, тогда удастся сократить, а, может быть, и повернуть вспять тенденцию с сокращением постоянного населения. Это фундаментальные вещи, нужно этим заниматься на системной основе", - указал глава государства.

Он полагает, что в решении проблем Карелии "можно добиться положительного результата, потому что в целом [у республики] динамика положительная". Для примера Путин привел показатели производства в строительной отрасли, которая по показателям существенно опережает среднероссийский уровень. "Положительная тенденция в увеличении внутреннего регионального продукта, продолжается рост промышленного производства, профицитное исполнение бюджета", - назвал другие хорошие показатели Карелии президент. Он добавил, что в республике "финансовая дисциплина [находится] на уровне". Президент пообещал, что письменные обращения Парфенчикова за поддержкой федерального центра будут рассмотрены.

Туризм в регионе

Путин отметил большой туристический потенциал Карелии и пообещал государственную поддержку.

"Туристический потенциал Карелии очень большой. Это замечательная, красивая земля: более 60 тыс. озер и 27 тыс. рек. А из озер - два крупнейших в Европе: Ладога и Онега, Белое море на севере", - заметил президент.

Глава государства также отметил, что в регионе расположены два крупнейших объекта всемирного и национального наследия - Кижи и Валаам. "Все это очень привлекательно. Безусловно, нужно это поддержать", - добавил президент.

Путин также сообщил, что ознакомился с письменными обращениями главы республики. Он заверил, что "они соответствующее получат развитие", пообещав дать поручения правительству.

8 июня в Карелии отмечается День республики, эта дата приурочена к образованию в этот день в 1920 году Карельской трудовой коммуны. Путин поздравил жителей Карелии с юбилеем и заслушал весьма подробный доклад Парфенчикова по положению дел в республике. Их разговор длился ровно час.