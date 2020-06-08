Первый в Адыгее экотехнопарк мощностью до 200 тыс. тонн отходов построят в 2021 году

МАЙКОП, 8 июня. /ТАСС/. Первый региональный экотехнопарк мощностью до 200 тыс. тонн в год появится в Адыгее в первом квартале будущего года, инвестиции в проект составят порядка 750 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Рамазан Ляфишев.

В экотехнопарк будут доставлять ТКО с Майкопа и пяти районов республики - Майкопского, Кошехабльского, Шовгеновского, Гиагинского и Красногвардейского.

"В Майкопском районе республики в этом году начнется строительство первого регионального экотехнопарка по обращению с ТКО, его мощность составит до 200 тыс. тонн отходов в год. Инвестор - ООО "Экоцентр" - региональный оператор по сбору твердых коммунальных отходов республики намерен вложить в проект порядка 750 млн рублей. Прогнозируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию - первый квартал 2021 года", - сказал он.

Сейчас инвестиционный проект находится в стадии прохождения государственной экспертизы проектной документации. В рамках реализации масштабного проекта планируется возведение на площади 15,7 га в районе станицы Кужорской полигона вместимостью 2,5 млн тонн, а также непосредственно самого мусоросортировочного комплекса, уточнил первый замминистра.

Объемы ТКО региона составляют 121 тыс. тонн. После ввода в эксплуатацию экотехнопарка полигон ТКО в Майкопе будет рекультивирован. Сейчас в Адыгее действует всего два полигона для размещения ТКО - в Майкопе и Адыгейске, причем майкопский полигон находится практически переполнен, добавили в Минстрое республики.