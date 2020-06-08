До 10 тыс. человек придут проститься с Джорджем Флойдом

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Организаторы церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом в Хьюстоне (штат Техас) ожидают, что ее посетят до 10 тыс. человек. Соответствующее заявление представителя похоронного бюро "Форт бенд" приводит в понедельник телекомпания СNN .

"Мы ожидаем, что [проститься с Флойдом придут] почти 10 тыс. человек, и мы готовимся к этому", - сказала представитель похоронного бюро. По ее словам, все желающие смогут на 10 минут зайти в здание церкви The Fountain of Praise, где будет выставлен гроб с телом афроамериканца. Единовременно внутри смогут находиться до 15 человек, посетителям предписано носить защитные маски. Траурные мероприятия начнутся в 12:00 по местному времени (20:00 мск) и продлятся шесть часов.

Бывший вице-президент Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, посетит в понедельник в Хьюстон, чтобы выразить соболезнования семье Флойда. При этом он не планирует участвовать в церемонии прощания. Байден ограничится речью, которая будет записана на видео заранее и будет воспроизведена во время прощания в Хьюстоне. В то же время, как сообщало агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, не собирается посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца.

Похороны Флойда пройдут во вторник на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд. Он будет погребен рядом со своей матерью. Расходы на похороны намерен оплатить бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер.