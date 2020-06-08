Власти Карелии считают, что открытие магазинов и кафе не ухудшило ситуацию с коронавирусом

ТАСС, 8 июня. Открытие магазинов и точек общепита в Карелии, а также восстановление регулярного авиасообщения с Москвой не повлияло на ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом в понедельник доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Артур Парфенчиков.

Путин в ходе рабочей встречи с Парфенчиковым уточнил, как на эпидемиологическую ситуацию в Карелии повлияло открытие магазинов с непродовольственными товарами, восстановление регулярного авиасообщения, возобновление работы транспорта и планового оказания медпомощи, а также открытие религиозных объектов и заведений общественного питания. Глава государства уточнил, не ухудшилась ли в связи с этим эпидемиологическая обстановка в республике.

"Мы внимательно анализируем все результаты эпидрасследований, которые выявляют очаги наших инфекций. По нашему мнению, открытие разовое всех непродовольственных объектов торговли, в том числе и торговых центров, оно в принципе не повлекло. Мы видим, что динамики здесь нет. У нас всегда был точечный подход с точки зрения территорий республики. Есть территории, которые даже в апреле сохраняли торговлю непродовольственными товарами, потому что территория далекая, сообщение ограниченное, если там нормальная эпидемиологическая обстановка, мы там многие объекты не трогали", - сказал глава республики.

Он также отметил, что сейчас власти региона делают "главный акцент" на использовании современных средств индивидуальной защиты и на создании "специальной процедуры работы предприятий". "По общепиту мы предусмотрели дополнительную социальную дистанцию, там, где невозможно ее сохранить, установили обязательную установку защитных экранов между столами. И бизнес на это пошел, у нас есть примеры новых кафе, которые открылись. Тоже самое по фитнес-центрам, устанавливаем дополнительные защитные экраны, думаю, это будет способствовать минимизации рисков распространения инфекции", - уточнил Парфенчиков.

Власти Карелии с 6 июня сняли запрет на посещение религиозных объектов, а также разрешили возобновить работу кафе и ресторанам. Авиакомпания "Победа" возобновила полеты из территории республики с 1 июня. Непродовольственные магазины открылись с 26 мая.