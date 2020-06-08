Избиркомы могут использовать тенты и навесы для голосования по конституции на улице

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила ТАСС в понедельник, что избирательные комиссии могут использовать только легкие навесы и тенты в ходе проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, никаких палаток и шатров не будет.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник информацию о том, что в Москве в ходе голосования "не будет избирательных участков на улице", которые он назвал "шатрово-палаточными".

"Никаких палаток, никаких шатров у нас в принципе не предполагалось и не предполагается использовать, а только тенты и навесы легкие. И только там, где сами местные комиссии сочтут это уместным", - сказала Памфилова.

По ее словам, комиссия также "не планирует создавать никаких новых участков на улице". "Это все будет организовано на базе существующих участков, это не в дополнение, это не какие-то новые участки, а это просто разновидность базового традиционного участка", - отметила глава ЦИК.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Поправки в конституцию

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.