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Голосование по поправкам в конституцию

Эксперт считает, что поправки к конституции поднимают статус социальных работников

Директор по развитию АНО "Детский хоспис" Анна Кудря отметила, что поправки в соцсфере являются декларацией того, что государство не оставит людей, которые столкнулись с трудностями

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Внимание к деятельности сотрудников социальной сферы в основном законе страны придает им дополнительный стимул в работе, а также поднимает их статус. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник директор по развитию АНО "Детский хоспис" Анна Кудря, комментируя встречу президента России Владимира Путина с социальными работниками.

На встрече в режиме видеоконференции глава государства отметил, что предложенные изменения в конституцию закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки, а также выразил уверенность, что предлагаемые поправки в социальной сфере рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.

"Очень важно, что поднимается статус специалистов, тех, кто работает в социальной сфере и помогает гражданам… Когда мы в основном законе упоминаем социальных работников, волонтеров - это очень мощная мотивация продолжать работать, это действительно показывает важность труда в социальной сфере", - сказала Кудря.

Кроме того, она считает предлагаемые поправки в социальной сфере декларацией того, что государство "не оставит людей", которые столкнулись с трудностями, "один на один со своими проблемами", что общество "подхватит людей, которым нужна помощь".

В свою очередь участник встречи, директор одного из комплексных центров социального обслуживания населения в Новосибирской области Ольга Исаевич отметила важность таких мероприятий, где напрямую можно рассказать о "своей деятельности, достижениях, нуждах". "Для меня как социального работника многие поправки очень близки. К примеру, закрепление института семьи как союза между мужчиной и женщиной. Для меня как для человека, работающего с семьей, очень важно, чтобы семья была полноценной, не было никаких искажений", - подчеркнула директор учреждения.

1 июня президент РФ на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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