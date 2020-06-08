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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 16 июня

В агентстве отметили, что с 20 марта на родину удалось вернуть более 193 тыс. соотечественников

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росавиация сформировала график вывозных рейсов для россиян из-за рубежа до 16 июня. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

В агентстве отметили, что за период с начала вывоза (с 20 марта) на родину воздушным транспортом удалось вернуть более 193 тыс. соотечественников.

"По данным рабочей группы Росавиации, с 20 марта по 7 июня 2020 на территорию Российской Федерации вернулись более 193 тыс. россиян, - говорится в сообщении агентства. - Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 июня".

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РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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