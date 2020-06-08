В Карелии создадут туркластер, который объединит Кижи, Валаам и путь на Соловки

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Новый туристический кластер международного уровня, включающий в себя музей-заповедник "Кижи", Валаамский монастырь, путь в Соловецкий монастырь, проходящий через север Карелии, и Беломорские петроглифы, создадут в Карелии. Об этом в понедельник президенту России Владимиру Путину сообщил глава республики Артур Парфенчиков на встрече в режиме видеоконференции.

"Отдельно хотелось бы проинформировать вас о формировании на территории региона нового туристического кластера, который объединит в себе ключевые точки притяжения туристов, таких как остров Кижи, Валаам, направление на Соловки, Приладожье, Беломорские петроглифы. Создание данного кластера существенно скажется на развитии туристической отрасли нашего региона и будет иметь и общероссийское, и даже международное значение", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что, по поручению президента России, возобновилось строительство дороги к острову Кижи-Великая Губа-Оятовщина. Эта трасса сделает посещение музея "Кижи", одного из первых в стране памятников, включенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, доступным круглый год, в то время как сегодня туристический сезон зависит от периода навигации. Сейчас дорога доведена до береговой линии.

"Мы считаем, что этот маршрут станет одним из самых популярных не только в России, но и в мире, потому что развитие этой территории Заонежья имеет колоссальное значение не только для Карелии, но и для России", - сказал глава региона. Он также отметил, что туризм в Карелии может составить до четверти валового регионального продукта.

Владимир Путин отметил большой туристический потенциал Карелии и пообещал государственную поддержку.