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Путин поручил МЧС мониторить ход оказания помощи пострадавшим от пожаров и паводков

Ведомству совместно с властями регионов также предстоит обеспечить мониторинг ликвидации последствий таких чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил МЧС России обеспечить мониторинг своевременности оказания помощи гражданам, пострадавшим от природных пожаров и паводков. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, министерству совместно с властями регионов также предстоит обеспечить мониторинг ликвидации последствий таких чрезвычайных ситуаций.

Правительству РФ необходимо будет рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета средств в объемах, необходимых для софинансирования мероприятий по восстановлению автомобильных дорог на территории Республики Коми, пострадавших от весеннего паводка, а также по проведению капитального ремонта жилых домов и социально значимых объектов на территории Забайкальского края, пострадавших в результате штормового ветра 13 мая 2020 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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