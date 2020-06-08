Глава МВД Франции сообщил о введении запрета на удушающий прием при полицейском задержании

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Франции вводят запрет на использование представителями правоохранительных органов удушающего приема при задержании подозреваемых. Об этом сообщил в понедельник глава МВД республики Кристоф Кастанер в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам расизма в рядах полиции.

"Этому приему больше не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот метод влечет за собой опасность", - сказал министр. Он заявил, что "если полицейский или жандарм во время задержания удерживает лежащего на земле человека, то ему теперь будет запрещено нажимать на затылок или шею".

В ходе своего выступления министр внутренних дел страны объявил о проведении "углубленных проверок в системе МВД" в целях борьбы с проявлениями расизма. "Я хочу, чтобы полиция проявляла полную нетерпимость к расизму. Я также считаю, что ни один расист не может носить форму полиции или жандарма", - заявил он.

Объявление о запрете на использование удушающего приема сделано главой французского МВД после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.