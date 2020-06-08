"Газпром нефть" собрала в месте ЧП в Норильске 470 куб. м нефтесодержащей жидкости

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Аварийно-спасательная команда "Газпром нефти" с начала участия в ликвидации последствий ЧП под Норильском собрала 470 кубометров нефтесодержащей жидкости. Компания рассматривает возможность привлечения дополнительной техники и оборудования, сообщает "Газпром нефть".

"Отряд уже завершил работу на первоначально выделенном участке и передислоцирован на более сложный и труднодоступный участок работ. На утро понедельника (8 июня) собрано 470 кубометров нефтесодержащей жидкости. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - отметили в "Газпром нефти".

В настоящий момент спасители компании передвигаются вдоль русла реки и с помощью нефтесборного оборудования собирают с поверхности воды пятна дизельного топлива во временные мягкие резервуары. Затем нефтепродукты по трубопроводам направляют в быстровозводимые герметичные хранилища, которые устанавливаются на берегах реки Амбарная. Вывоз собранного топлива из труднодоступной заболоченной местности будет организован после первых заморозков, когда будет проложен зимник для автотранспорта.

"Газпром нефть" менее чем за сутки мобилизировала аварийно-спасательную команду, спецтехнику и оборудование, перебросила на самолетах и вертолетах с ХМАО и ЯНАО к месту чрезвычайной ситуации в Норильске. В состав отряда вошли 72 специалиста компании из Мегиона, Ханты-Мансийска, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.