"Газпром нефть" собрала в месте ЧП в Норильске 470 куб. м нефтесодержащей жидкости

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Аварийно-спасательная команда "Газпром нефти" с начала участия в ликвидации последствий ЧП под Норильском собрала 470 кубометров нефтесодержащей жидкости. Компания рассматривает возможность привлечения дополнительной техники и оборудования, сообщает "Газпром нефть".
"Отряд уже завершил работу на первоначально выделенном участке и передислоцирован на более сложный и труднодоступный участок работ. На утро понедельника (8 июня) собрано 470 кубометров нефтесодержащей жидкости. Работы ведутся в круглосуточном режиме", - отметили в "Газпром нефти".
В настоящий момент спасители компании передвигаются вдоль русла реки и с помощью нефтесборного оборудования собирают с поверхности воды пятна дизельного топлива во временные мягкие резервуары. Затем нефтепродукты по трубопроводам направляют в быстровозводимые герметичные хранилища, которые устанавливаются на берегах реки Амбарная. Вывоз собранного топлива из труднодоступной заболоченной местности будет организован после первых заморозков, когда будет проложен зимник для автотранспорта.
"Газпром нефть" менее чем за сутки мобилизировала аварийно-спасательную команду, спецтехнику и оборудование, перебросила на самолетах и вертолетах с ХМАО и ЯНАО к месту чрезвычайной ситуации в Норильске. В состав отряда вошли 72 специалиста компании из Мегиона, Ханты-Мансийска, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.
Кроме того, переброшены мобильное оборудование и легкая техника для сбора нефтепродуктов с поверхности земли. Доставлены лодки и тримаран для постановки заграждений на водоемах, самоходная установка, болотоход и квадроциклы для передвижения по заболоченным участкам, многофункциональная установка для работы на водных акваториях, мотопомпы, нефтесборное оборудование, беспилотные аппараты для разведки с воздуха.
"С учетом масштаба инцидента "Газпром нефть" рассматривает возможность привлечения дополнительной техники и оборудования, в том числе речных бонов и вездеходного транспорта. На данный момент идет подготовка к отправке дополнительных средств ликвидаций последствий из дочерних предприятий компании, которые обладают всеми возможностями для решения подобных задач, в том числе тяжелой современной спецтехники", - добавили в компании.
О ЧП и помощи
Помимо "Газпром нефти", из нефтяников на месте происшествия ликвидировать последствия ЧП помогает "Транснефть". Компания с начала участия в ликвидации последствий ЧП под Норильском собрала 360 куб. м жидкости с содержанием дизтоплива от 97% и выше. Об этом ТАСС сообщал официальный представитель нефтетранспортной монополии Игорь Демин.
В настоящее время на месте ЧП работают 3 аварийные бригады компании на трех рубежах общей численностью 52 человека. В понедельник в Норильск должны были прибыть две рейса Ми-8 МТВ с аварийной бригадой общей численностью 11 человек и оборудованием. При этом окончание перебазировки бригад из пос. Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа в Норильск ожидается 9 июня.
При этом Демин отметил, что сбор нефтепродуктов другими участниками операции осуществляется с концентрацией дизтоплива 15-30%. Это, по словам представителя "Транснефти", в будущем может создать проблемы с утилизацией собранного материала.