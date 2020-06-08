Объемы тестирования на коронавирус в Карелии выросли в шесть раз

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Республики Карелия с начала пандемии коронавируса увеличили в шесть раз объемы тестирования населения на наличие этой инфекции. На данный момент ежедневно такие исследования проводятся для 1,2 тыс. человек, доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе встречи в формате видеоконференции.

"Мы достаточно неплохо проводим тестирование населения методом ПЦР. У нас показатель более 162 человека на 100 тыс. населения в день... Если мы в начале апреля начинали примерно с 200 исследований в день в целом по республике, то сейчас мы делаем до 1,2 тыс. исследований. В целом это позволяет держать ситуацию под контролем", - сказал Парфенчиков.

Он также добавил, что на сегодняшний день власти республики очень широко используют в диагностике и в контроле за результатами лечения компьютерную томографию легких. "Делаем всем пациентам, у кого есть подозрение на это заболевание <...> Это позволяет нам избегать большого количества тяжелых случаев пневмонии, летальных исходов. За все время деятельности наших медицинских учреждений нам потребовалось применение аппаратов ИВЛ только пяти больным", - уточнил глава республики.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент в Карелии выявлено 656 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 3 летальных исхода. Выздоровели 246 человек.