Контейнеры для сбора хлеба появятся в Нальчике

НАЛЬЧИК, 8 июня. /ТАСС/. Контейнеры для сбора остатков хлеба начали устанавливать в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, региональный оператор по обращению с отходами планирует наладить переработку. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь регионального оператора по обращению с ТКО в КБР ООО "Экологистика" Хазиз Хавпачев.

"На сегодняшний день в Нальчике установлены восемь контейнеров для сбора хлеба, в планах - устанавливать по два контейнера и планомерно охватить всю республику, контейнеры приобретаются за счет средств регионального оператора. Также намерены наладить переработку хлеба в корм для птицы и домашнего скота, а пока объемы маленькие, собранный хлеб забирают работники, которые ведут домашнее хозяйство", - сказал Хавпачев.

Регоператор готов устанавливать контейнеры по адресам, которые сообщат сами жители, для этого размещены объявления в соцсетях в аккаунтах компании. "Как только будет охвачен городской округ Нальчик, планируется установить данные контейнеры и в других городах. Здесь надо подчеркнуть, что в сельских населенных пунктах такой проблемы нет, там не выбрасывают хлеб, отдавая его домашним питомцам", - добавил он.

Ранее в Нальчике были установлены контейнеры для сбора пластика, что дало свои результаты. Население начало привыкать к сортировке отходов, отметил собеседник агентства. Благодаря установленным контейнерам, пластик не попадает на полигон, что существенно облегчает работу сортировочных линий, установленных там.

"У сознательной части населения появилось понимание, но увы есть еще те, кто равнодушен как к сортировке своих отходов, так и к экологии в целом. В минувшие выходные контейнер, установленный на мусорной площадке на углу улиц Идарова и Кабардинская со стороны Идарова, вандалы сожгли", - сетует Хавпачев.