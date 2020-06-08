Врачи из Москвы проконсультировали в Ингушетии более 250 пациентов с коронавирусом

МАГАС, 8 июня. /ТАСС/. Прибывшие в Ингушетию 27 мая врачи из Москвы проконсультировали и осмотрели в регионе более 250 пациентов с коронавирусом. Также медиками была оказана помощь местным врачам в разработке маршрутизации и методик лечения инфицированных.

"За время пребывания в регионе специалистам уже удалось оценить обстановку в медицинских учреждениях Ингушетии, где проводится лечение пациентов с COVID-19, и осмотреть более 250 пациентов, которым требуются специальные рекомендации. Московские коллеги помогли в разработке маршрутизации и методик лечения, начиная от госпитализации до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Как сообщается, медики из Москвы посетили в Ингушетии шесть лечебных учреждений, где находятся пациенты с коронавирусом. Также специалисты поделились собственным опытом распределения потоков пациентов, разграничения "красных" и "зеленых" зон в стационаре и организации работы санитарных пропускников.

"Мы приступили к работе сразу по приезде, в одну больницу мы приезжаем несколько раз, поскольку пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, нуждаются в постоянном наблюдении и корректировке лечения - мы стараемся держать на контроле больных и ведем их совместно с врачами местных больниц. Не все жители верно оценивают эпидемиологическую обстановку, поэтому мы вплотную занялись разъяснениями в этой области. Общими усилиями у нас получилось организовать слаженную командную работу", - передает пресс-служба слова старшего врача бригады, заместителя главного врача по хирургической помощи, врача-хирурга ГКБ им. А.К. Ерамишанцева департамента здравоохранения Москвы Арнольда Маркарова.

В пресс-службе добавили, что также московские врачи проведут онлайн-семинары для ингушских медиков по различным направлениям.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. После этого бригада врачей из Москвы прибыла спецбортом в Ингушетию для помощи в лечении пациентов с коронавирусом.

О ситуации в регионе

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 368 человек, из них 198 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 22 человека, из них шесть пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умер 61 человек, выздоровели 1 512.