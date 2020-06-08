В ВОЗ заявили, что сотрудничество со специалистами США в сфере здравоохранения продолжится

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена продолжать сотрудничество с исследовательскими центрами США в борьбе с коронавирусом и другими опасными инфекциями. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Отвечая на вопрос журналистов о нынешнем состоянии сотрудничества с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Национальными институтами здравоохранения США, он сказал: "Мы тесно сотрудничаем с коллегами из США не только в том, что касается заболевания COVID-19, но и в борьбе с возобновившейся вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго".

Райан расценил как "исключительно важное" взаимодействие с американскими специалистам, в частности в сфере "наблюдения и быстрого реагирования на новые болезни". "Мы в значительной степени полагаемся на наших американских коллег и такие институты, как ЦКПЗ и Национальные институты здравоохранения, а также на сотни взаимодействующих центров, которые есть у этих двух организаций в США, в научном сотрудничестве. Мы продолжим это делать, пока не получим других инструкций или информации", - резюмировал директор.

29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Американский президент в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По его версии, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.