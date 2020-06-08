В Крыму с 15 июня разрешат прием местных туристов и работу фитнес-залов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Ограничения на работу детских игровых комнат, тренажерных залов и размещение жителей региона в санаториях и гостиницах Крыма будут отменены с 15 июня. Это следует из поправок к указу главы республики о режиме повышенной готовности, опубликованных в понедельник на сайте правительства региона.

Изменения в указ касаются, в частности, подпункта "деятельность по предоставлению мест для временного проживания (в том числе детские лагеря, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках", которым ранее ограничивалась работа туристической отрасли. "Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", - говорится в тексте документа.

Также поправками разрешается работа футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой, с 15 июня - деятельность тренажерных, фитнес- и спортивных залов при индивидуальных занятиях.