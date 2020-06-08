В Израиле из-за роста числа заражений коронавирусом переносят отмену некоторых ограничений

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Дальнейшие шаги по снятию карантинных ограничений в Израиле отложены минимум на неделю в связи с ростом количества заразившихся коронавирусом в стране. Соответствующее заявление сделал в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам заседания правительственной комиссии по противодействию распространению инфекции.

"Прежде всего мы решили, что необходимо экстренно затормозить (дальнейшее снятие ограничений - прим. ТАСС). Мы приостановили все меры по ослаблению ограничений, которые должны были применить в ближайшие дни. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса на следующей неделе", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

Премьер добавил, что сделано "одно исключение" для залов торжеств, которые смогут открыться в ближайшие дни. "Залы торжеств смогут начать работу при выполнении указаний министерства здравоохранения, которые будут распространены позже", - пояснил Нетаньяху. Газета The Jerusalem Post указывает, что решение правительственной комиссии касается возобновления прерванного почти три месяца назад движения пассажирских поездов, которое должно было состояться 8 июня, а также начала проведения спектаклей и концертов в закрытых помещениях при заполненности зала не более 75%, запланированного на 14 июня.

Нетаньяху, выступая 7 июня на еженедельном заседании кабмина, отметил, что в Израиле "в последние 8 дней наблюдается рост [числа] случаев заражения коронавирусом". Это "отчасти связано с введением послаблений и возобновлением экономической деятельности", но "в значительной степени вызвано пренебрежением правилами ношения масок, дистанции и гигиены", добавил он. В начале мая Нетаньяху, представляя план выхода из карантина, отметил, что Израиль будет возвращать ограничительные меры в случае продолжительного роста числа инфицированных за сутки более чем на 100.

С 15 мая власти разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая открылись школы, 20 мая - пляжи, с 27 мая разрешена работа бассейнов, ресторанов и кафе. 30 мая впервые за месяц за 24 часа было выявлено более 100 заразившихся коронавирусом, 6 июня этот показатель достиг 160. С 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски наказывается штрафом в 200 шекелей (около $55).