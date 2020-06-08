Число выздоровевших после коронавируса военных в ВС России увеличилось до 4,45 тыс.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией военных в ВС РФ превысило 4,45 тыс. Об этом говорится в опубликованном в понедельник бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 46 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 455 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 463.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 8 июня составляет 1 507 человек, в вузах Минобороны зарегистрировано 380 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 303 случая среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся военнослужащих нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один человек, в состоянии средней тяжести девять человек.

По данным на 8 июня, из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 10,5 тыс. человек, на призывные и сборные пункты после тестирования не допущены 10 человек.