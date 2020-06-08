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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: карантинные меры в Европе спасли 3,1 млн жизней

Согласно расчетам Имперского колледжа Лондона, карантинные меры привели к тому, что базовый коэффициент репродукции, показывающий скорость распространения вируса, опустился до уровня ниже единицы, сократившись на 82%

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Жесткие карантинные меры, введенные в ответ на пандемию заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, спасли в Европе около 3,1 млн жизней. С таким предположением выступили в понедельник эксперты Имперского колледжа Лондона.

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Чтобы выйти на эту цифру, ученые проанализировали данные из 11 европейских стран, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию и Бельгию, вплоть до 4 мая. Они сделали предположение, что в указанных странах коронавирусную инфекцию подхватили от 12 до 15 млн человек. После этого, сравнив свои прогнозы смертности в случае неприменения карантинных мер и зарегистрированное число летальных исходов, эксперты пришли к выводу, что "меры немедицинского характера смогли предотвратить смерть примерно 3,1 млн человек".

Карантинные меры, согласно опубликованным расчетам, привели к тому, что базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, опустился до уровня ниже единицы, сократившись на 82%.

Ранее эксперты Имперского колледжа Лондона создали модель распространения коронавирусной инфекции в развитых странах, на которую ориентировались правительства Великобритании и США, принимая решения об объявлении карантина.

В представленном 16 марта прогнозе вуза содержался вывод, что при введении карантина в Великобритании число смертей среди пациентов с коронавирусом составит около 20 тыс., при частичных ограничениях - 250 тыс., а при полном бездействии правительства это число превысит 550 тыс. После этого (23 марта) в Соединенном Королевстве был введен карантин, постепенное ослабление которого началось 13 мая.

По информации британского Минздрава, к 8 июня количество летальных исходов в Великобритании достигло 40,6 тыс., более 287 тыс. человек были инфицированы.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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