СК проверит ситуацию с пермской пенсионеркой, которая добиралась до магазина ползком

ТАСС, 8 июня. Следователи в Пермском крае проводят доследственную проверку после того, как СМИ сообщили о 65-летней женщине, которая была вынуждена добираться до магазина ползком. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

6 июня в городском сообществе социальной сети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео, на котором женщина с сумкой на четвереньках добирается до магазина.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту оставления без помощи 65-летней жительницы города Чайковский, которая добиралась до магазина ползком, о чем сообщили средства массовой информации. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц территориальных органов системы социальной защиты населения", - говорится в сообщении.