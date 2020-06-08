Федеральные клиники первыми возобновят плановую работу после коронавируса в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Поэтапное восстановление профильной работы медицинских организаций после приема пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге начнется с перевода в обычный режим федеральных клиник. Об этом сообщил в понедельник в еженедельном эфире на радио "Россия - Санкт-Петербург" губернатор города Александр Беглов.

"На этой неделе будет утвержден план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В первую очередь, к плановой работе вернутся федеральные стационары - те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь", - сообщил Беглов.

В Санкт-Петербурге 23 учреждения здравоохранения были переориентированы на оказание помощи больным коронавирусной инфекцией. В их числе было несколько федеральных учреждений, включая Первый медицинский университет имени И. П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава РФ.

По последним данным, в Петербурге выявили 18 835 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 7 915 человек, умерли 392.