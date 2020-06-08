В Кировской области с 9 июня смогут начать работу небольшие магазины в торговых центрах

ТАСС, 8 июня. Власти Кировской области разрешили возобновить работу небольшим магазинам площадью до 400 кв. м, расположенным в торговых центрах региона, с 9 июня. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба правительства региона.

"Изменение в постановление от 25 марта 2020 года "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" 8 июня подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Согласно документу, магазины, объекты розничной торговли площадью до 400 кв. м, находящиеся в торговых центрах, моллах или на рынках, могут возобновить работу с 9 июня. Работа развлекательных центров по-прежнему ограничена", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, при соблюдении санитарного режима в регионе cмогут начать работу автошколы.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Кировской области выявлено 2 260 случаев заражения коронавирусом, 1 206 человек выздоровели, 20 пациентов умерли.