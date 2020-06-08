Кабардино-Балкария получила 32 аппарата ИВЛ, поступивших по соглашению с Минпромторгом

НАЛЬЧИК, 8 июня. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получила новую партию аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в рамках подписанного соглашения республиканского Минздрава с Минпромторгом РФ. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения КБР Марат Кармов.

"Всего поступило 32 аппарата вентиляции легких, данные аппараты предназначены для пяти госпиталей, которые развернуты на территории нашей республики для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. Те аппараты, которые поступили сейчас, по мере сборки и ввода в эксплуатацию будут разгружать, аппараты которые работают на повышенном режиме. Недостатка в аппаратах ИВЛ в республике нет", - сказал Кармов.

Стоимость одного аппарата превышает 1 млн рублей, аппараты выпущены на Уральском приборостроительном заводе. "Их распределят по госпиталям, там соберут, испытают, после получения всех разрешительных документов передадут в реанимации", - отметил Кармов.

Сейчас в республике используются 152 аппарата ИВЛ, всего для лечения заразившихся коронавирусом развернуто 1 283 койки, около 600 из них - с подачей кислорода. Местные власти отмечают, что на средства бюджета и с помощью предпринимателей закуплено еще 12 ИВЛ, два уже поступили в республику.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 8 июня в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 3 424 подтвержденных случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 76), выздоровели 1 649, умерли 33 человека. В госпиталях находятся 1 051 человек, 62 из которых в реанимации, на амбулаторном лечении - 754 человека, дома под медицинским наблюдением 2 195 человек. С начала пандемии в регионе проведено 55 608 исследований на выявление коронавируса (за сутки плюс 1 494).