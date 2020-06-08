Коронавирус выявили у 172 сотрудников и пациентов двух больниц в Орле

ОРЕЛ, 8 июня. /ТАСС/. Очаги коронавируса выявлены у 172 сотрудников и пациентов двух больниц в Орле: в областной клинической больнице заразились 53 медработника, 12 сотрудников и 32 пациента, а в психиатрической больнице специализированного типа - инфицированы 38 сотрудников и 37 пациентов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"У нас произошла ситуация в областной больнице, где были выявлены факты заражения и среди больных, и среди врачей", - сообщил губернатор области Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram. Он подчеркнул, что принято решение создать в областной больнице карантинную зону. Все поступающие пациенты будут находиться там около суток и сдавать анализ на коронавирус. Если понадобится экстренная операция, то она будет делаться в спецкостюмах.

За весь период наблюдения в области зарегистрировано 13 очагов коронавирусной инфекции. Восемь из них удалось локализовать, они сняты с наблюдения, отметили в пресс-службе правительства региона. К 8 июня в области выявлено 2 967 заразившихся коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 474 человека, 32 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7 млн человек, более 400 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 476 658 случаев заражения, выздоровели 230 688 человек, умер 5 971. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.