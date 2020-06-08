Минздрав Бразилии объяснил путаницу со статистикой по коронавирусу ошибками в регионах

"Министерство здравоохранения сообщает, что оно исправило повторяющиеся данные и обновило информацию о случаях [заражения] и связанных с COVID-19 летальных исходах за минувшее воскресенье (7 июня - прим. ТАСС). <...> В особенности речь идет о статистике по [штату] Рорайма, который опубликовал сообщение о 762 смертях, а после проверки министерства здравоохранения выяснилось, что соответствующее число - 142. Другое исправленное несоответствие касается [штата] Сеара, где число подтвержденных случаев [заражения коронавирусом] после проверки увеличилось с 62 303 до 64 271", - отмечено в сообщении.

В воскресенье вечером Минздрав Бразилии дважды опубликовал статистику по коронавирусу на разных сайтах. В первом случае ведомство разместило на своем сайте ссылку на информацию, согласно которой число подтвержденных случаев инфицирования за сутки увеличилось на 12 581, количество смертей - на 1 382. Однако уже через час на официальном портале, где публикуются ежедневные сводки, появились другие цифры: общее число положительных результатов диагностики на коронавирус увеличилось на 18 912, до 691 758, а количество летальных исходов оказалась меньшим - 525 случаев. Ситуация вызвала возмущение в бразильских СМИ и соцсетях.

"Таким образом, следует считать, что за последние 24 часа было зафиксировано 18 912 новых случаев и 525 летальных исходов. Общее число зараженных в стране с начала пандемии составило 691 758, а летальных исходов - 36 455. Выздоровевшими считаются 283 952 человека, и еще 371 351 человек проходит лечение", - пояснили в понедельник в Минздраве.

Ситуация со статистикой

С 3 июня Минздрав Бразилии перенес время публикации ежедневной статистики по коронавирусу на более позднее время, после окончания вечернего выпуска новостей, а с 5 июня стал обнародовать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа. Сводные цифры количества подтвержденных случаев заражения и смертей на портале больше не отображаются. Такой подход разделяет президент страны Жаир Болсонару, по мнению которого в ежедневную сводку необходимо включать сведения о зафиксированных в этот конкретный день случаях инфицирования и летальных исходах. При подтверждении коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства.

Опасаясь подтасовки, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 18:00, в то время как сводка федерального Минздрава публикуется ближе к 22:00. Собственные подсчеты предложил также вести высший государственный орган в сфере аудита.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится на третьем месте после США и Великобритании.