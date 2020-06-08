ВОЗ призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российская система здравоохранения должна сохранять готовность к возможному росту числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя ослабление режима властями Москвы, которые вступят в силу с 9 июня.

"Важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно продолжать выявлять и изолировать случаи [заражения]; выявлять и отслеживать контакты и подозрительные случаи и их также изолировать <…> защищать работников здравоохранения от инфекции и поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев", - сказала представитель ВОЗ.

Вуйнович сообщила, что ВОЗ рекомендует гражданам РФ продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

"Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.