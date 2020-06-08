Reuters: у 60% экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" могут быть антитела к коронавирусу

ТАСС, 8 июня. Около 60% экипажа на борту атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт" могут обладать антителами к коронавирусу нового типа. Об этом в понедельник со ссылкой на два источника, которые знакомы с результатами расследования ВМС США, сообщило агентство Reuters.

По его данным, ВМС США совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) в апреле начали проводить серологические тесты на антитела к новому коронавирусу среди членов экипажа авианосца. Всего тестирование прошли более 400 добровольцев. Как сообщило агентство, результаты тестирования позволили сделать вывод, что процент зараженных на борту корабля составляет 60%, что значительно выше, чем сообщалось ранее.

Агентству пока не удалось получить комментарий ВМС США. Однако, по данным источников, официальное заявление по результатам исследования может быть сделано во вторник.

Во время зафиксированной в марте вспышки коронавирус был диагностирован более чем у 1 тыс. из 4,9 тыс. членов экипажа авианосца. Один моряк умер. Корабль был на 55 дней помещен на карантин.