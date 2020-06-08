В белгородском СУ СК РФ опровергли информацию о маске, подрисованной следователю на фото

ТАСС, 8 июня. Представитель СУ СК РФ по Белгородской опровергла данные о подрисованной медицинской маске на фото следователю, выезжавшему на проверку к сотрудникам Алексеевской подстанции скорой помощи. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что следователю СКР в Белгородской области при помощи специального приложения нарисовали на снимке с сотрудниками станции скорой помощи защитную маску. Фотография размещена на сайте СУ СК РФ по Белгородской области 5 июня.

"Маска на нем была", - уточнила старший помощник руководителя управления по связям со СМИ Елена Козырева.

Как сообщалось 5 июня на сайте регионального следственного управления, руководство Алексеевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области в рамках проводимой процессуальной проверки провело рабочую встречу с 18 работниками Алексеевской подстанции станции скорой медицинской помощи Белгородской области, которые выступили с видеообращением о неполучении выплат за работу с инфицированными коронавирусом нового типа.