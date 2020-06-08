Открытие мечетей и медклиник. В СКФО отменили еще часть ограничений из-за коронавируса

В регионах СКФО, где сложилась особенно сложная ситуация с коронавирусом, продолжают работу бригады врачей из Москвы, что позволяет стабилизировать обстановку. Для помощи в борьбе с коронавирусом в мае в Дагестан прибыла бригада врачей Минздрава России, она посетила более 20 районов и проконсультировала свыше 350 пациентов с тяжелым течением инфекции. В Ингушетии московские врачи проконсультировали около 250 человек.

По данным региональных оперативных штабов, за последние сутки в СКФО зарегистрировано 436 новых случаев заражения коронавирусом, всего на территории регионов с начала пандемии выявлено 21 312 заразившихся. Сейчас наибольшее количество отмечается в Дагестане, где за сутки прирост составляет 112 случаев, меньше всего прирост составил в Чеченской Республике - плюс 20 за сутки.

ТАСС, 8 июня. Регионы Северо-Кавказского федерального округа продолжают снимать введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения - открываются стоматологические клиники, адвокатские конторы, возобновляет работу транспорт. В округе начинают открывать мечети или готовить их к открытию. Однако в ряде регионов сроки ограничений продлены в связи с тем, что ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться непростой.

Местные власти отмечают, что несмотря на сложность ситуации, ее удалось взять под контроль. Вместе с тем в ряде регионов продлевают режимы самоизоляции. Так, в понедельник глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил о продлении режима самоизоляции до 15 июня, это связано с ростом количества зараженных. "Рост обусловлен двумя причинами: развитием самого эпидпроцесса - мы выходим на пик по заболеваемости и увеличению количества проведенных тестирований", - написал Темрезов в своем Instagram.

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции продлен и действует до 14 июня включительно, также в регионе действует обязательный масочный режим. "Динамика распространения болезни остается прежней, скачков в ней нет. Мы проводим все новые тесты, а значит, все более тщательно можем отслеживать цепочки передачи вируса и прерывать их. Возможности медучреждений для оказания помощи больным вполне достаточны, основная часть созданного нами коечного фонда свободна", - написал в понедельник на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Открываются мечети, адвокатские конторы

В Ингушетии с понедельника приступили к первому этапу снятия режима ограничений. Так, в республике начали работу адвокатские, нотариальные конторы, транспортные узлы, заработали все виды транспорта. Предполагается открытие частных медклиник и стоматологий в режиме предварительной записи.

Чечня первой в СКФО начала открывать мечети. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что следующий пятничный джума-намаз будет совершаться во всех мечетях нашего региона. Это решение принято на основании всестороннего анализа текущей ситуации с коронавирусом и после согласования с муфтием Салахом Межиевым. При этом в мечетях будут соблюдены все требования социального дистанцирования и прочие меры защиты.

Вместе с тем некоторые регионы не спешат смягчать ограничительные меры. Например, КБР, где заболеваемость, напротив, растет. Здесь решили повременить с открытием мечетей. "Обращаемся к жителям республики проявить сознательность, не посещать места массового скопления, не собираться на похоронных процессиях без необходимости (исключением являются близкие родственники), а если будет крайняя необходимость - быть осторожными и использовать средства индивидуальной защиты. Призываем мусульман отнестись с пониманием к данному вопросу и проявить терпение", - говорится в обращении руководства Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.

В Дагестане мечети подготовлены к посещению жителей, но пока не открылись. "Мечети готовы к приему прихожан, в них проведена или проводится дезинфекция, но пока не открыты, потому что ждем разрешения регионального управления Роспотребнадзора", - рассказали ТАСС сообщили в пресс-службе муфтията Дагестана.

Бесплатные лекарства и помощь в выкупе невест

В период пандемии жители регионов столкнулись с различными и самыми неожиданными трудностями, на помощь приходят власти и общественники.

Так, например, в Чеченской Республике Общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделит молодым людям в Чечне средства на выкуп невест, без которого невозможно проведение свадьбы по традиционным обрядам. Помощь в размере более 10 млн рублей будет распределена между 207 семьями, не имеющими финансовой возможности в условиях пандемии.

В Северной Осетии некоторым категориям жителей передадут бесплатные лекарства для лечения коронавируса. Бесплатные лекарства могут получить военнослужащие, их семьи, участники Великой Отечественной войны, работники МВД. В перечень бесплатных лекарств входят все препараты, которые выпишет врач по рецепту.