Вопрос о поэтапном снятии ограничений в Поморье будет поднят не ранее 15 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области в течение ближайшей недели не планируют отменять ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом на территории региона, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Обсуждение ослабления режима ограничений может начаться после 14 июня при условии снижения скорости распространения инфекции, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее власти региона продлили ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции до 10 июня.

"Обсуждать вопрос поэтапного снятия ограничительных мер мы сможем, когда тенденция к стабилизации ситуации станет устойчивой. Для этого необходимо проанализировать данные по всем направлениям в течение недели, что позволит сделать объективные выводы и, основываясь на них, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, принимать дальнейшие решения", - процитировали в пресс-службе врио главы региона Александра Цыбульского.

Как отмечается в сообщении, для принятия решения о начале снятия ограничительных мер необходимо достигнуть нормативных показателей по трем факторам: коэффициент распространения коронавируса, процент свободных инфекционных коек и охват населения тестированием.

В Северодвинской городской больнице №2, которая переведена в режим работы госпиталя по лечению пациентов с коронавирусом, открыто 316 коек, из них на сегодняшний день свободны 37. В другой больнице - № 58, на базе которой сейчас оказывается скорая медицинская помощь по всем профилям, кроме гинекологического, развернуто 95 коек, из них свободны 20. Персоналу обоих учреждений требуется помощь, мобилизуются дополнительные врачи из Архангельска.

По состоянию на 8 июня с нарастающим итогом в Архангельской области выявлено 3 085 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние дни число вновь выявленных случаев остается стабильным. Из всех инфицированных 1 429 человек находится в Северодвинске, там динамика заболеваемости в 2,8 раза превышает уровень в целом по области. 46,3% от общего числа заболевших по области - жители Северодвинска. Сейчас въезд и выезд из города ограничен решением региональных властей.