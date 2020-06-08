Турбазы и гостиницы Астраханской области откроют для местных жителей с 11 июня

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Туристические базы и гостиницы в Астраханской области возобновят работу для размещения местных жителей с 11 июня при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Игорем Бабушкиным в понедельник.

"Домов и баз отдыха, туристических баз, плавучих гостиниц (отелей), гостевых домов (далее - объекты туристической индустрии) по бронированию мест, приему и размещению граждан с 11.06.2020", - говорится в документе.

Как уточняется в постановлении, объекты туриндустрии смогут принимать только граждан, проживающих на территории Астраханской области, а загрузка номерного фонда не должна превышать 50% от его общего числа.

Также сотрудники объектов размещения должны уведомлять подразделения УМВД России по региону о заселившихся гостях.

29 марта в Астраханской области в связи с угрозой распространения коронавируса приостановили деятельность гостиницы, базы отдыха и другие объекты размещения. Изначально ограничения действовали до 1 июня, но затем были продлены до особого распоряжения губернатора.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 2 420 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 1 278 человек, 22 пациента умерли.